مشهد مرعب لطفل مصاب بـ"كورنا" يثير ضجة على مواقع التواصل

02 مارس 2020 - 11:37 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل إيراني مصاب بفيروس"كورونا" ولا يتمكن من السير فيسقط علي الأرض.

ويظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يحاول أن يسير لكنه لا يستطيع فيسند برأسه علي سيارة إلا أن يقع علي الأرض ولا يتمكن من النهوض في أحد شوارع طهران.

وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل وقام كل من شاهد الفيديو بالدعاء للطفل بالشفاء العاجل .



