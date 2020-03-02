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"يا أحمديكو"..ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول علاقتها بـ فنان شهير

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

كريم فهمي

نحب تاني ليه

يبدو أن شائعات الارتباط مازالت تلاحق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، لاسيما بعد إثارة الأخير الجدل بتعليقاته ونشر صورهما معًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي  .

وقد بدأ الأمر عندما نشر كريم فهمي، صورة جمعته بياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه" معلقًا عليها :"مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ".

وقامت ياسمين بالرد عليه قائلة: "يا احمديكو"، مما جعل كريم فهمي يتعجب معلقًا بشكل كوميدي :"طبعا أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا، بس الفكره بقي هو انتي فاكرة كل ده أن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا ايه ولا انتي بتفكري في ايه، فهميني دماغك فيها ايه ..احمديكو مين ؟؟".

بينما قام الفنان أحمد العوضي بالتعليق قائلًا:" لا هي دلوقتي شايفه كل الناس أحمد"، كما قال ايضًا: "اصالة قالت ليه بنادي الناس بإسمك"، بينما اكتفت ياسمين، باستخدام الوشوش التي تعبر عن كسوفها، ليعلق كريم فهمي :" ونحب تاني ليه.. اتفضلوا الاكونت اكونتكوا"، الامر الذي أثار الجدل مجددًا حول علاقتهما.


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