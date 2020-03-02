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بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل

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دينا الشربيني
دينا الشربيني
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علا خطاب

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انستجرام

عمرو دياب

دينا الشربينى

كريم عبد العزيز

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، البوتسر الدعائي لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"،كاشفة عن مفاجأة تخص الفيلم .

وعلقت دينا الشربينى على الصورة قائلة :البعض لا يذهب للمأذون مرتين، فيلم كريم عبدالعزيز . بطولة ماجد الكدواني. إنتاج وائل عبدالله، لؤى عبدالله، أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار . إخراج أحمد الجندي وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جداااا.. البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020. 

وتفاعل مع الصورة عدد  كبير من متابيعها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "ايه الضيف عمرو دياب؟"،"حظا سعيدا، عزيزي! كل التوفيق!"،"عمرو دياب المفاجأة ".

من ناحية أخرى أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ.


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