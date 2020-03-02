» اجتماع طارئ بـ "كاف" لمناقشة أحداث الزمالك والترجي

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تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جلسة طارئة، لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي الأخيرة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية فى إطار لقاءات ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الزمالك والترجي خروج لاعبي الفريق التونسي عن النص وقام عدد من اللاعبين بالاعتداء على الحكم "رضوان جيد" بسبب بعض القرارات.

كما شهدت المباراة محاولة من قبل معين الشعبانى المدير الفنى للترجي للتعدى على حكم المباراة بعد انتهاء المباراة، لولا تدخل الأمن المخصص لتأمين المباراة.

بالإضافة إلى خروج عدد من جماهير الترجي عن النص وقاموا بإشعال الشماريخ داخل ملعب استاد القاهرة بعد الهدف الأول للترجى فى الزمالك وهو ما يرفضه كاف شكلا وموضوعا.


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