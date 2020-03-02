أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول إلى البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الوزارة فى بيان صادر عنها، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وحصر ومتابعة المخالطين للحالتين المصابتين ضمانا لعدم انتشار المرض، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المخصصة للإحالة وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة.

ورفعت الوزارة تقريرًا إلى رئاسة مجلس الوزراء أشارت فيه إلى تفعيل خطة الاستعداد والتصدى لمرض كورونا المستجد.

وإلى جانب ذلك، تم نشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بهذا المرض، وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية.


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