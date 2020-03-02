» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين

02 مارس 2020 - 01:17 م





أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن جميع قطاعات الجمهورية تشهد حالة من الاستقرار الجوي منذ منتصف الأسبوع الماضي يستمر لنهاية الأسبوع الحالي.



وأضاف "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا على حالة الطقس هي ظهور الشبورة المائية الكثيفة، موضحا أن يسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا.



وتابع:" درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على مختلف الأنحاء، وهناك نشاط للرياح ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".

