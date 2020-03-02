  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تفاصيل الحالة الصحية للكندى المصاب بـ "كورونا"

ارشيف

حقيقة وجود "كورونا" بمستشفيات المنصورة

الكشف على مصابي فيروس كورونا

مسئول: "لو عملنا كدا منبقاش مصريين"

الكويت

الكويت تكشف حقيقة وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

الزمالك

العاملون بالزمالك يصدمون "مرتضى" بذلك الأمر

هالة زايد

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

الصحة السعودية تعلن عن وفاة حالة بفيروس كورونا اليوم

السعودية تكشف مفاجأة بعد الاشتباه في إصابة 298 بكورونا

الزمالك

بشرى سارة للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

العقار

بالصور.. انهيار عقار تراثي في مصر الجديدة

محكمة النقض

بالأسماء.. الحكم بإعدام على 37 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين

آخر الأخبار

حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"لن يضار أحد".. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

#

خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

#

"الجملة دى مش هتسمعوها تاني".. خبر سار من الكهرباء للمواطنين

#

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

الأرصاد

إكسترا نيوز

الطقي



أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن جميع قطاعات الجمهورية تشهد حالة من الاستقرار الجوي منذ منتصف الأسبوع الماضي يستمر لنهاية الأسبوع الحالي.

 وأضاف "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا على حالة الطقس هي ظهور الشبورة المائية الكثيفة، موضحا أن يسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا.

 وتابع:" درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على مختلف الأنحاء، وهناك نشاط للرياح ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب
» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين
» بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل
» اجتماع طارئ بـ "كاف" لمناقشة أحداث الزمالك والترجي
» عادل إمام يرد على شائعة وفاته بسؤال قاس
» بالصور.. انهيار عقار تراثي في مصر الجديدة
» محامية قتيل نانسي عجرم تقلب الطاولة وتكشف عن أمر خطير
» تأمين خاص لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» بـ ملابس جريئة.. وصلة رقص لرانيا يوسف تثير الجدل
» البرلمان يستدعي "العناني" لغياب الشعار الإبداعي والحملات الترويجية
» عمر كمال يثير الجدل برفقة جوهرة..ويكشف هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية