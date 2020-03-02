» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب

02 مارس 2020 - 01:29 م





ورد لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤالا جاء نصه: "ما حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟.



وأجابت الدار ردا على السائل قائلة: "جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً"، رواه الترمذي.



وتابع :" لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي: "لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ".

