مسئول: "لو عملنا كدا منبقاش مصريين"

02 مارس 2020 - 01:41 م





أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن مصانع المستلزمات الطبية تعمل 24 ساعة، من أجل الالتزام بالعقود التصدرية التى وقعت عليها.



وأوضح جورج في تصريحات صحفية أنه لا يوجد مصانع متخصصة في صناعة الكمامات في مصر، ولكن منذ ارتفاع الطلب المستمر عليها، بدأت مصانع المستلزمات الطبية في إضافة هذا النشاط لنشطها التصنيعي الأساسي.



وتابع :" لا يجوز الحديث عن وقف تصدير الكمامات، فمن الإنسانية أن نساعد البلاد التى ينتشر فيها الفيروس ونرفع من حجم صادراتنا من المستلزمات الطبية لهم بالمجان بدًلا من أن نفكر في فرض رسوم عليها،معقبا :" منبقاش مصريين لو أوقفنا تصدير الكمامات، للدول التى تحتاجها في مكافحة فيروس كورونا على رأسهم الصين."

