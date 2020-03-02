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"استخراج 700 عمل"..كارثة بمقابر قنا

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إيمان هاني

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السحر

دي إم سي

قنا

ايمان الحصرى



روي عبد الرحمن نصر، أحد القائمين على تنظيف مقابر سيدي عبد الرحيم القناوي بمحافظة قنا، تفاصيل استخراج 700 عمل من مقابر عبد الرحيم القناوي خلال أسبوع.

وقال "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": إن الجزارين يقومون ببيع العظام لاستخدامها في الأعمال أقل شيء بـ2000 جنيه.

 وتابع:"الأعمال تكون مبهمة ويكون عليها مجرد اسم المعمول له عمل، وأحيانًا نجد صورا له، وأن بعض الأعمال تكون للموت أو الكره والطلاق، ومن يقومون بعمل الأعمال يدفعون أموالا لمن يقومون بالدفن لوضع العمل أسفل الميت أثناء دفنه".

وأوضح أنهم يستعينون بمشايخ للوصول لمكان الأعمال، وأنهم مجموعة من الشباب يصل عددهم إلى 30 شابا ويقومون بتنظيف كافة المقابر والبحث عن الأعمال بها. ولفت إلى أنهم يقوموا بفك الأعمال بإذابتها في مياه وملح ومسك مذكور عليه آيات من القرآن الكريم، وفقًا لما وصفة المشايخ لهم.

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