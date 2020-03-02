الصحة تشتبه في إصابة دنماركية بكورونا في إمبابة

02 مارس 2020 - 02:44 م

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بشأن حالة اشتباه اصابة فيروس كورونا جرى حجزها بحميات امبابة، وذلك في إطار متابعته لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (COVID-19).







وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في التقرير حسب" الوطن"، إلى أنّه فيما يخص البلاغ الوارد إلى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1/3/2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعاني من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اتجه الفريق الوقائي بالوزارة لمقر سكن الحالة، وتحويلها إلى مستشفى حميات إمبابة.











وأضاف الدكتور علاء عيد أنّه تم على الفور تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمحافظة، وعمل التقصي الميداني للحالة وتبيّن أنّها لسيدة دنماركية، تدعى بيتينا ستابيل (46 عاما)، وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28/2/2020 قادمة من البرتغال، وهبطت ترانزيت في ألمانيا، وتقيم في المهندسين، وظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29/2/2020، وتم تحويلها من قبل الفريق الوقائي بوزارة الصحة إلى مستشفى حميات إمبابة، وتوقيع الكشف الطبي وتطبيق تعريف الحالة عليها.





وأوضح أنّه التشخيص المبدئي كان اشتباه إصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، وخضعت الحالة لإجراء أشعة على الصدر، ولا يوجد علامات التهاب رئوي بالأشعة، كما تم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص.







