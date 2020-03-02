الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

02 مارس 2020 - 04:13 م

شهدت التعاملات البنكية اليوم الإثنين، ارتفاع مفاجئ لصرف سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك.

حيث ارتفع في 5 بنوك في تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وصعد سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وزاد سعره في بنكي العربي الإفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

وبدأ سعر الدولار خلال آخر 10 أيام في وقف هبوطه أمام الجنيه بل بدأ سعره في الارتفاع بمصر، حيث ارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام أمام الجنيه بحوالي 9 قروش كاملة.

وأمس صعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.58جنيه، و15.68 جنيه للبيع.