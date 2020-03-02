  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

أرشيفية

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

سفير مصر بالكويت: لا إصابات بين المصريين

صورة

وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل

أرشيفية

منع إعلاميين من الظهور في الإعلام السعودي

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد "القبلات الساخنة"

صورة من الفيديو

"استخراج 700 عمل"..كارثة بمقابر قنا

فيروس كورونا

الصحة تشتبه في إصابة دنماركية بكورونا في إمبابة

علم السعودية

قرار عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها بإندونيسيا

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: 82 بالمائة من مصابي كورونا تعافوا تماما

#

بيرة كورونا تتسبب في خسائر بقيمة 170 مليون دولار

#

18 ألف حالة مصابة بـ" كورونا" في إيران

#

شاهد .. وضع فنان شهير في الحجر الصحي للتأكد من خلوه من كورونا

يعيش الإثيوبيين حالة من الرعب، بعد انتشار مرض غامش وفتاك، يحصد الأرواح، بعد إصابتهم بنزيف من الأنف والفم.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الإثيوبيين ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يسقطوا متوفين، جراء الإصابة بهذا المرض الفتاك، مشيرة إلى أنه يعتقد أن مصدره النفايات السامة الناتجة عن عمليات تنقيب عن النفط تنفذها شركات صينية، انتشر فى قرى قريبة من مشروع للغاز فى الصومال.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن المرض الغامض والمميت، يُحوِّل عيون المصابين به إلى اللون الأصفر، ثم ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وتورم الأجساد، ثم النهاية بالموت، كما أوضحت أنه من ضمن أعراض المرض المجهول اصفرار الكف وانعدام الشهية والأرق.

وتابعت الصحيفة، أنه ليس من الواضح ما الذى يسبب المرض، رغم أن كثيرين يشكون فى أنه ناتج عن نفايات كيميائية أدت أيضا إلى تسميم إمدادات المياه فى المنطقة، فيما نفى مسؤولون فى أديس أبابا المزاعم بوجود أزمة صحية وبيئية فى المنطقة.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية، عن مهندس سابق فى الشركة الصينية، الذى زعم أن هناك انسكابات منتظمة لسوائل الحفر بما فى ذلك حمض الكبريتيك على مدى السنوات الثلاث التى عمل فيها فى الموقع فى حقل كالوب، وقال آخر: "هؤلاء الأهالى يموتون من السموم الخام التى انسكبت جراء الإهمال المطلق، فقد تخلت الشركات العاملة فى حقل كالوب عن واجبها فى حماية السكان المحليين"

وأشارت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تكون هذه الانسكابات الكيميائية تاريخية، أو ربما تكون ناجمة عن شركات النقل الإثيوبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تكشف مفاجأة بعد الاشتباه في إصابة 298 بكورونا
» الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات
» السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب
» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين
» بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل
» اجتماع طارئ بـ "كاف" لمناقشة أحداث الزمالك والترجي
» عادل إمام يرد على شائعة وفاته بسؤال قاس
» بالصور.. انهيار عقار تراثي في مصر الجديدة
» محامية قتيل نانسي عجرم تقلب الطاولة وتكشف عن أمر خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية