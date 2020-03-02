» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك

02 مارس 2020 - 07:44 م

أنهت الجهات الأمنية التونسية استعداداتها لتنظيم مباراة الترجي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.

وأوضح موقع تونسي، أن السلطات الأمنية قامت بالتنسيق من اللجنة المنظمة لمباراة الترجي والزمالك، وتم الاتفاق على تخصيص 8 آلاف شرطي لتأمين اللقاء، وتجهيز بوابات إلكترونية في كل مداخل ملعب "رادس" للتفتيش الذاتي للجماهير.

وأشار الموقع إلى أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 47 ألف متفرج في لقاء الترجي والزمالك، مع تخصيص 2400 مقعد لجماهير الزمالك المتوقع حضورها للمباراة.