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"فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو

الرياضة

رونالدو وفينيسوس
رونالدو وفينيسوس
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الطيب حسين

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ريال مدريد

رونالدو

فينيسيوس

كشف النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، نصائح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بين شوطي مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم أمس.

جاء هذا في معرض حديثه عن السر وراء احتفاله على طريقة "رونالدو"، بعد تسجيله الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد في شباك برشلونة.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع برشلونة جيرار بيكي وخدعت الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ليحتفل بعدها صاحب الـ19 عاما، من خلال ركضه وقفزه مع فتح ذراعيه.

وهذا الاحتفال هو علامة مسجلة باسم رونالدو، الذي تواجد أمس في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأوضح فينيسيوس عقب المباراة سبب احتفاله على طريقة رونالدو قائلا:"جاء كريستيانو رونالدو إلى غرفة خلع الملابس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لدعم الفريق ومنحنا الدعم المعنوي كذلك، لهذا احتفلت على طريقته".

وانتهت المباراة بفوز مستحق لريال مدريد بهدفين دون رد، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني التي تنازل عنها في المرحلة الماضية بخسارته أمام ليفانتي (0-1).

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