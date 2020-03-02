» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)

02 مارس 2020 - 07:57 م

لفتت المطربة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، انتباه الجميع، عقب إصدار أحدث أعمالها الغنائية المصورة، أغنية "إذا فيك تنسى".

وظهرت ماريتا الحلاني بـ لوك جديد ومختلف خلال الأغنية، وتفاعل معها جمهورها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريتا الحلاني هي مطربة لبنانية شابة نجلة الفنان عاصي الحلاني، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت.

والأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

وتعم تصوير الأغنية بقالب رومانسي باللهجة اللبنانية، وتُعتبر أولى أغاني ماريتا في العام الجديد 2020.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصوتها وجمالها، وعلق البعض قائلًا باللهجة المصرية":ابن الوز عوام".