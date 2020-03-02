» ضبط حفاضات يشتبه تصنيعها من مواد مسرطنة بالغربية

02 مارس 2020 - 08:08 م

نجحت الأجهزة المختصة، في ضبط 1200 حفاضة مجهولة المصدر في الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت أجهزة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط الحفاضات التي يشتبه في تصنيعها من مواد مسرطنة للأطفال، وتؤثر على صفات الذكورة والأنوثة للأطفال داخل محل بمدينة طنطا.

ومرت حملة برئاسة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وعضوية ياسر مراد، ومحمد الشيخ مفتشي المديرية، اليوم، على عدد من محال بيع السلع، وتمكنت من ضبط 1200 حفاضة أطفال مجهولة المصدر، ويشتبه في تصنعها من مادة "الجليفوسيت" المسرطنة للأطفال والذي تؤثر على صفات الذكورة والأنوثة للأطفال.

وحُرر محضر ضد صاحب المحل ويدعى "س ع ع"، وتم التحفظ على المضبوطات، وقيد المحضر برقم 7074حنح اول طنطا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.