  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زرع جينات الإيدز في كورونا

عاجل.. إصابة أول مصري بـ "كورونا"

الارصاد

الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الغد

المساعدات الطبية

مفاجأة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية لإيران

الفيديو

بالفيديو.. جنود يونانيون يحاولون إغراق مراكب السوريين

الملك سلمان

بعد إصابة سعودي.. أول إجراء من الملك سلمان ضد كورونا

النائبة

نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان

مرتضى منصور

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

أرشيفية

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان

عرب وعالم

النائبة
النائبة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" وتتهم هذه الدولة

#

هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"

#

"الأوقاف": النبي قال من مات بـ"كورونا" شهيد

#

إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"

البرلمان

إيران

نائبة

كورونا

أعلنت عضوة في البرلمان الإيراني، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها التقطته من إحدى الجلسات التي عقدت في الأيام الأخيرة.

ومعصومة أغا بور عليشاهي انضمت إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس الذي يتنشر بقوة في البلاد.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني إن خمسة نواب تم تأكيد إصابتهم بالفيروس من بين 100 تم إخضاعهم للفحوص.

وغالبا ما تثير معصومة أغا بور عليشاهي الجدل بتصريحاتها الحادة تجاه المعارضة الإيرانية، حيث ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو تهاجم مقاطعي الانتخابات الأخيرة، وهددت بـ”خنقهم”، بحسب تقرير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وباتت إيران تشكل مصدر قلق للعالم بسبب فشل السلطات في احتواء الفيروس والتكتم على المعلومات.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية للأنباء الاثنين بوفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد ميرمحمدي البالغ من العمر 72 عاما في مستشفى مسيح دانشوري في طهران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الذهب يصدم الجميع ويرتفع 5 جنيهات
» قوافلُ "الأزهر للفتوى" تواصل فعاليتها في المنصورة
» بالفيديو.. معلم يمدد طالبة ثانوي على الأرض ويضربها بـ"الفلكة"
» نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان
» جساما غير منصف.. جماهير الأهلى تنتفض ضد "الفيفا"
» ضبط حفاضات يشتبه تصنيعها من مواد مسرطنة بالغربية
» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)
» "فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو
» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك
» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"
» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية