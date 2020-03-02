بالفيديو.. جنود يونانيون يحاولون إغراق مراكب السوريين

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الطيب حسين

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اللاجئون السوريون

حرس الحدود اليوناني

قوات أمن يونانية

رصد مقطع فيديو، محاولات حرس الحدود اليوناني إغراق مركب للاجئين السوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود من تركيا إلى اليونان للهجرة إلى أوروبا.

ويواصل المهاجرون، التوجه نحو الحدود اليونانية، للعبور إلى أوروبا، عبر حافلات تنطلق من نقاط معينة في مدينة إسطنبول.

ومنذ ساعات الصباح الباكرة، يتجمّع المهاجرون في "شارع الوطن"، وأمام جامع "مراد باشا" ومحطة المترو في منطقة أقسراي، في القسم الأوروبي من إسطنبول، لينطلقوا عبر الحافلات على شكل قوافل نحو ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية.

وقال المهاجر السوري خليل حسن، إنه يعيش في تركيا منذ 8 سنوات ، ويرغب الآن في الهجرة إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية.

وأضاف أنه ينوي التوجه بعد اليونان إلى ألمانيا، حيث يقطن عمه.

بدوره، قال ألب أرسلان قرغا أوغلو، سائق إحدى الحافلات، إنه ينقل المهاجرين من إسطنبول، إلى الحدود اليونانية، مقابل 70 ليرة تركية لكل شخص.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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