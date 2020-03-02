مفاجأة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية لإيران

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محمد فضل- متابعات

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رغم الخلاف بسبب احتلال إيران 4 جزر إماراتية، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، إمدادات ومعدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتوصية من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران اليوم.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران. حيث تعتبر المدينة اكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.

وتتضمن الشحنة أدوات تشخيص مختبري سوف تستخدم في فحص آلاف الأشخاص وستدعم جهود السيطرة على الفيروس.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام".. إن دولة الإمارات تضطلع بهذه المهمة الهامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد من ضمن أهم مراكز الخدمات الإنسانية في العالم.

وأضاف الشامسي: "يتيح الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة سهولة الوصول إلى أكثر من 100 دولة تغطي ثلثي سكان العالم.. ونستفيد من هذا الامتياز لدعم الأشخاص المتأثرين بالأزمات المختلفة وهذه المهمة جزء من سياسة المساعدات الاماراتية لدعم مرضى فيروس كورونا لضمان السيطرة على عدم انتشار المرض ووضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية اللازمة بذلك".

وقال الشامسي أثناء إشرافه على تحميل شحنة الإمدادات في طائرة القوات الجوية في مطار آل مكتوم الدولي.. " ان دولة الإمارات تتضامن مع جميع المتأثرين حول العالم وسوف تستمر في دعم الضحايا والمتأثرين بالأزمات والطوارئ الإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

من جانبه أكد ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي بالإنابة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط.. أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بتلك المهمة بدون دعم دولة الإمارات.

وقال: "أبلغت إيران عن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وسوف تساعدها الإمدادات الطبية على احتواء الفيروس".

وأضاف: "هذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك الأزمة ونقدر دعم دولة الإمارات لنا في هذه المهمة".


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