» «التعليم»: تدريس مادة جديدة عن الأديان الثلاثة العام المقبل

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قال رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، إن التعليم قضية مجتمع وليس قضية لمؤسسة بعينها، ولم يعد هناك ما يعرف بالمؤسسة الموحدة للتعليم، مؤكدا على أهمية النهوض بملف التعليم تنفيذا لتوجهات الدولة الحالية فى الاهتمام ببناء الإنسان المصرى.

وأعلن نائب وزير االتعليم، عن تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، فى إطار غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الأخر، سيتم تدريسة بشكل موحد و يدخل فى المجموع، بالإضافة لتدريس كتب الدين الإسلامى و المسيحى بشكل منفصل بالتوازى .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان "أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية" و ذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة للتعليم والتدريب، وعدد من المؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية فى مصر.

وأكد حجازى، أنه لا تطوير لمنظومة التعليم بدون المعلم، فالمعلم هو أساس العملية التعليمية، مشيدا ببرنامج "المعلمون أولا " وضرورة تكاتف الجهود ففى العصر الحالى المدرسة ليست المكان الأوحد للتعلم.

وأشار حجازى، إلى أهمية تطبيق نظام الترقية الرقمى و الذى سيطبق من خلال نظام لا يتدخل فية العنصر البشرى ، مؤكدا على الاهتمام بكل مقومات الرضا الوظيفى للمعلم لضمان أفضل أداء يقدمة المعلم للطالب.

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