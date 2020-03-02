العراق..ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 27 حالة

02 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بشمال العراق، مساء الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 27 حالة.



وقال وزير الصحة في الإقليم، سامان برزنجي، للصحفيين، إن الإصابة الجديدة، من مدينة السليمانية (شمال شرق)، دون تفاصيل أكثر.



وفي وقت سابق الإثنين، قالت الصحة العراقية في بيان، إنه تم "تشخيص 5 حالاتٍ جديدة مؤكدة بكورونا، 3 منها في بغداد وحالة في ميسان (شرق)، والخامسة في النجف (جنوب)، ليرتفع العدد إلى 26.



وبذلك يرتفع عدد المصابين في العراق إلى 27 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، غالبيتهم عائدون من إيران.



وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، مما دعى دول لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر.



ومؤخرا، قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

