اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو يتقدم بالانتخابات

02 مارس 2020 - 11:10 م

أظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية، تقدم كتلة اليمين الإسرائيلية، بزعامة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أحزاب الوسط واليسار، في الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين.



وقالت عدة نتائج عدة عينات، غير رسمية، أجرتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إن كتلة اليمين حصلت على 60 مقعدا من أصل 120 (إجمالي عدد مقاعد الكنيست)، مقابل 54 مقعدا لكتلة "الوسط واليسار" والقائمة المشتركة (العربية).

وبحسب محطة التلفزة الإسرائيلية ( 12) حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 37 مقعدا مقابل 33 لحزب "أزرق أبيض" بقيادة منافسه بيني غانتس.

وبحسب المصدر ذاته حصلت القائمة المشتركة (تحالف يضم 4 أحزاب عربية) على 14 مقعدا، فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 6، بينما حصل تحالف العمل- غيشر- ميرتس (وسط-يسار) على 7 مقاعد.

ووصل رصيد تحالف "يمينا" (يمين) إلى 7 مقاعد، فيما حصل الحزبيين الحريديين "شاس" (يمين) على 9 مقاعد و"يهدوت هتوراه" (يمين) على 7، وفق ذات المصدر.

ويجب أن يتمكن المكلف بتشكيل الحكومة على أغلبية 61 مقعدا.

وأغلقت المراكز الانتخابية أبوابها الساعة 20: 00 توقيت غرينتش، بعد 15 ساعة من التصويت.

وبحسب لجنة الانتخابات، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي، يدلون بأصواتهم في 10 آلاف و631 مركز انتخابي.