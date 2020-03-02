» ارتفاع وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة إلى 6

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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 5 أشخاص

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن، الإثنين، وفاة 4 أشخاص بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 6 حالات، بحسب شبكة "cbsnews" التلفزيونية الأمريكية.
وقال المسؤولون الأمريكيون، في مؤتمر صحفي، إن الفيروس قتل حتى الآن 6 أشخاص في ولاية واشنطن، هم 5 من سكان مقاطعة كينج، والسادس من مقاطعة سنوهوميش.
ووفق إحصاء للأناضول، بلغ عدد وفيات "كورونا" في العالم، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل. -

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