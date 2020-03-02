"النقد الدولي": سنساعد أعضائنا في مواجهة "كورونا"

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تدمير الاقتصاد.. «النقد الدولي» يحذر من تأثير كورونا

أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استعدادهما لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة المصاعب الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا.
وذكر رئيسا البنك ديفيد مالباس والصندوق كريستين لاغارد، في بيان مشترك، الإثنين، أنهما على تواصل نشط مع المؤسسات الدولية ومسؤولي الدول الأعضاء.
وأضاف البيان، أن "المجموعة على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه المصاعب الاقتصادية والمآسي الإنسانية بسبب فيروس كورونا".
وأوضح أن المجموعة تولي أهمية خاصة للدول الفقيرة التي تملك نظاما صحيا ضعيفا.
واستطرد: "سنستخدم ما أمكن من الوسائل الموجودة بحوزتنا، بما فيها التمويل الطارئ والدعم التقني والاستشارة السياسية".
وأكد أن التعاون الدولي في مواجهة التأثيرات الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، يشكل أهمية حيوية.
وأردف: "المجموعة عازمة على توفير الدعم الذي تنتظره منا شعوب الدول الأعضاء".
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع. -

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