متحدث "الوزراء" يكشف كواليس إصابة أجنبي بـ"كورونا"

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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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المصريون ـ متابعات

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الوزراء يكشف حقيقة إصابة عدد كبير بكورونا في مصر

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ثبت إصابة شخص أجنبي مقيم في مصر بكورونا، بعد توجهه إلى عيادة الشركة التي يعمل بها.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تم نقل الأجنبي المصاب بكورونا إلى مستشفى النجيلة وإجراء الفحوصات اللازمة وحالته مستقرة الآن"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من 7 عمال كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع الأجنبي ووضعهم بالحجر الصحي بمقر الشركة.
وأشار إلى أنه تم وضع 1500 عامل بالشركة التي كان يعمل بها الشخص الأجنبي بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أنهم لا يعانون من أي أعراض حتى الآن.

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