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اتصالات النواب:

الحبس 3 سنوات عقوبة تركيب الصور في الجرائم الإلكترونية

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب
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المصريون ـ متابعات

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أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر تشهد دخولها في مرحلة التحول الرقمي لذا لا بد من أن يتواكب مع ذلك إصدار تشريعات، حيث جرى إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يضم 49 مادة، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التجارة الإلكترونية.
وذكر خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين، حيث حضر جلسات مناقشة مواد القانون بلجنة الاتصالات بالبرلمان 55 شركة عالمية، موضحا أن هذه النوعية من القوانين ذات حساسية.
وأشار إلى أن القانون يحتوي على حماية خصوصية بيانات المواطنين والمؤسسات المختلفة، ويضع آليات للأخطار الناجمة من استخدام البيانات الشخصية ومكافحة انتهاك خصوصياتهم، مضيفًا: "الجهة اللي هتبعتلك رسالة نصية زي إبادة الحشرات هيجرم".
وقال إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يجرم تركيب الصور الشخصية، موضحا أنهم ناقشوا مواد القانون في 65 جلسة، واستغرقوا جلسة كاملة مدتها 3 ساعات لمناقشة مادة تجريم تركيب الصور، لافتا إلى أن عقوبة تركيب الصور كانت لا تتعدى الحبس عام واحد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، فجرى تعديلها للحبس 3 سنوات.

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