سامح شكري: مصر لن تتهاون في حقوقها المائية

أكد سامح شكري ، وزير الخارجية ، إن مصر تفاعلت مع قضية سد النهضة لتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن سد النهضة مرتبط بتنمية الشعب الإثيوبي وسيره نحو معدلات تنمية مرتفعة.



وأوضح " شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة مساء"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أن مصر تعمل على تحقيق المصلحة العامة، وأن الاتفاق الذي تمت بلورته من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي منصف وعادل لكل الأطراف، معلقاً: "المسودة توصلت إلى حلول توافقية، ولا أحد في المفاوضات يحصل على كل ما يريد ولكن الحد الذي يحقق مصالحه ويحافظ على أهدافه، ونحن في كثير من المرات وضعنا أنفسنا في مكانة الجانب الإثيوبي وارتضينا بمواقف نجد أنها عادلة وتخدم الشركاء في إثيوبيا والسودان وكنا نتمنى أن نلاقي نفس الشيء".

