» قرار عاجل من "تويتر" لمحاربة كورونا

03 مارس 2020 - 10:39 ص

اتخذ المسئولون بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قرارا عاجلا خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، حيث أمرت إدارة الموقع، موظفيها فى كل من اليابان وهونغ كونج وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

ووجه "تويتر" الأمر لموظفيه، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة، إنه يشجع كل موظفيه على العمل من منازلهم.

وأضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا نعمل بحذر وتفان للحفاظ على صحة موظفينا".