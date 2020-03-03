» صادم.. تتخلص من زوجها وهو نائم

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توبة

غدير سلطان

الفاشنيستا الكويتية

تخلصت ربة منزل من زوجها بالقتل، بعدما تعدت باستخدام طفاية سجائر أثناء استغراقه فى نومه بسبب سوء معاملته لها.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة عن بلاغ محمد م ع " 46 سنة صاحب محل بقاله ومقيم شارع ترعة الشابوري – مسطرد – دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه وانه يشتبه في وفاته جنائيا.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "صابر م  ع"  55 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان مسجاة علي ظهرها بسرير غرفة النوم وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات) وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبمناقشة زوجة المتوفي " هبه ا ع " 37 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أقرت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه الدائم عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها وعلي أثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتي تم التوفيق بينهما وعادت منذ حوالي شهرين إلا أنه استمر في سوء معاملته لها وتهديدها بالطرد.

فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه واليوم عقب استغراقه بالنوم قامت بضربه بطفاية سجائر رخام علي رأسه أفقدته للوعي وعقب ذلك قامت بخنقه، تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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