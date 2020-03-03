» هاني شاكر يسخر من محمد رمضان ويدخل في نوبة ضحك

سخر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من اغنية محمد رمضان الجديدة "انت جدع"،قائًلا أن "كلمات الأغنية مبتورة ولذلك لا يمكن غنائها في الأساس".

وطرح الفنان محمد رمضان أغنية بعنوان "أنت جدع"، واستعرض من خلاله حب الجمهور له، إذ صور كل مشاهده وهو يرقص بينهم فوق سيارته، التي تكدسوا حولها.

كشف الفنان هاني شاكر، عن رأيه في الأغنية، وقال بسخرية خلال لقائه في حلقة برنامج ET بالعربي، إنه لم يسمع كلماتها إلا أنها تحفة، على حد وصفه.

أضاف شاكر، بعد إصابته بنوبة ضحك، أن كلمات الأغنية مبتورة ولذلك لا يمكن غنائها في الأساس.

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخرا، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان ‏معه ‏في ‏الطائرة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه ‎.‎ ‎

مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل ‏مباراة ‏السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات ‎ ، ثم قرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه ‏تصاريح ‏غناء مرة أخرى، وانتهاء بتصريحاته ضد الفنان عمرو دياب خلال حواره على التليفزيون المصري ‎ .



