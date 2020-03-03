» محامي حسام حبيب يكشف حقيقة حبسه لمدة عام

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أكد حسام لطفى، محامى المطرب حسام حبيب، أن الحكم الذى صدر ضد موكله بالحبس عاما على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من جانب ياسر خليل اتهمه فيها بالشروع في قتله، موضحًا أنه حكم ابتدائي.

وقال حسام لطفى: إن هذا الحكم بالحبس عام في جنحة ضرب وهناك تقرير طبي أثبت فيه كدمات في البطن، بحسب "صدى البلد".

وأوضح أنه قرر أن يستأنف على الحكم وتم تحديد جلسة للاستئناف يوم 9 أبريل المقبل، وسيتم إصدار بيان خلال ساعات لكشف كافة التفاصيل.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام غيابيا فى القضية المتهم فيها بالشروع في الاعتداء على المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أن أشهر السلاح النارى فى وجهه.

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