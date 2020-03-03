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مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالغربية

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أشرف العبساوى

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لقيت سيدة مصرعها، أسفل عجلات قطار "السنطة-المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية، وذلك أثناء عبورها القضبان من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السنطة بوصول سيدة تدعي "إسراء .ح" 28 سنة مقيمة بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة، إلى المستشفي العام في حالة خطيرة، ولقيت مصرعها فور وصولها متأثرة بإصابتها، وذلك إثر مصرعها أسفل عجلات قطار "السنطة - المحلة الكبرى".

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة ونقل الجثة لمشرحه المستشفي لتسليمها لذويها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.


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