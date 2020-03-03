لماذا استقال «آل الشيخ» من رئاسة الأهلى؟

03 مارس 2020 - 12:55 م

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أسباب استقالة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، من منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بشكل مفاجئ.

وأكد شلبي خلال برنامجه التلفزيوني، أن "تركي" رفض أن يستمر في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي دون أن يشكل وجوده دورا فعالا في القلعة الحمراء، خاصة مع رفض محمود الخطيب رئيس النادي، تخصيص الرئيس الشرفي مكافآة للاعبين حال التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المعلق الرياضي، أن رئيس هيئة الترفيه السعودي طالب الخطيب بمنحه فرصة تخصيص طائرة خاصة للاعبي النادي الأهلي، من أجل تيسير عملية انتقالهم أثناء المباريات التي تقام خارج مصر بالبطولة القارية، وهو ما قابله رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بالرفض، ليقرر آل الشيخ تخليه عن المنصب.