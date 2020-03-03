» 8 آلاف شرطى و160 عسكريًا لتأمين موقعة "رادس"

03 مارس 2020 - 01:25 م

قررت السلطات الأمنية بتونس، فتح أبواب مدرجات الفيراج من جديد للجماهير بملعب رادس.

كما تقرر أيضًا منح طاقة الاستيعاب القصوى لجماهير الترجي لضمان التأهل للدور نصف النهائي، كما أنه جرى تخصيص ثمانية آلاف أمنى لتأمين اللقاء، إضافة إلى 160 عسكريًا، سيتواجدون في محيط ملعب رادس، وفقا لما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" التونسية.

وأضافت الصحيفة التونسية، أنه تقرر تجهيز بوابات الملعب (28 بوابة) لإخضاع الجمهور لتفتيش دقيق قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات.

كانت مدرجات "الفيراج" أغلقت في مايو الماضي لأسباب أمنية، وهي المدرجات التي يفضلها الروابط الجماهيرية للنادي، وذلك بسبب أعمال الشغب التي شهدها إياب نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام الوداد المغربي في لقاء لم يكتمل وقتها.

وحقق الزمالك فوزا مهما على حساب الترجي في ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-1، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.