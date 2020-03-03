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التضامن تزف بشرى سارة لمواطني بني سويف

الحياة السياسية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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متابعات- أمينة عبد العال

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سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة الدكتور محمد هانئ غنيم 30 دراجة بخارية لذوي الإعاقة في محافظة بني سويف.

وأعربت القباج عن سعادتها بتسليم الدراجات البخارية لذوي الإعاقة والتي كانت متوقفة منذ  عام 2008، مشيرة إلى أن بمساهمة من بنك ناصر الاجتماعي والمحافظة وجمعية رعاية المؤسسات.

وأعلنت القباج عن توفير 5 آلاف قرض لأبناء المحافظة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل قرض، لكي يكون المجتمع نشيط ومنتج.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشمل ذوي الإعاقة بحماية اجتماعية شاملة، وتقدم قروضاً لذوي الإعاقة تدعو لتدريبهم وتشجعيهم وخروجهم للعمل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق نسبة 5% الخاصة بعمل ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد في محافظة بني سويف، مشيرة إلى أن محافظات  الوجه القبلي قريبة إلى قلبها وأكثر سعادة عند التواجد مع الأبناء من ذوي الإعاقة.

ولفتت القباج إلى أن الأبناء من ذوي الإعاقة يحتاجون للدعم والتشجيع، مؤكدة أن الوزارة تسعى لأن يكون مكان ذوي الإعاقة في المجتمع بإخراج طاقاته وإتاحة كافة المباني لهم؛ فيما شددت على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.


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