إعلامية تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب الرجل الكويتي

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متابعات- أمينة عبد العال

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اعلامية كويتية

الرجل الكويتي

أثار مقطع فيديو للإعلامية الكويتية يسرا محمد ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن الزواج في الكويت.

وكانت الإعلامية قالت خلال لقاء علي بي بي سي عربي إن الزواج في المجتمع الكويتي مثل البطيخة، مضيفة: "ما عندنا خطوبة فلازم عقد قران علي طول.. عندنا فقط الرؤية الشرعية مرة واحدة وكلمها الرجل كلمتين استحياء وإذا في عوائل شوية منفتحة ممكن تسمح بمكالمة واحدة علي التليفون".

وآثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل واعتبرها البعض إساءة للمجتمع وسخرية من عاداته وتقاليده.

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