  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إيران

وفاة مسؤول كبير وإصابة رجل دين بكورونا في إيران

ارشيف

لماذا استقال «آل الشيخ» من رئاسة الأهلى؟

محمود البنا

صور.. حادث مروع لحكم دولى

رمضان عبد المعز

داعية: لن يرفع وباء "كورونا" عنا إلا بشرط

أحمد موسي

موسى: القرار ده كارثة

ميركل

وزير الداخلية الألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية

بشرى للمصريين..نهاية فيروس كورونا الشهر المقبل

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

1420 مصريا تحت الحجر الصحي والسبب كورونا

الوقاية من كورونا

إعلامي: "إديني الكورونا في بوقي"

"كارتيرون" يختار 23 لاعبا لموقعة رادس

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران

#

حصيلة أسبوع.. 248 ضحية في 23 عملية إرهابية

#

قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة

#

مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء

وزارة الداخلية

الكويت

#اخبار الكويت

التأشيرات للمصريين

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من : محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحي، محمد عواد، حازم إمام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، مصطفي فتحي، يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمد عنتر، مصطفي محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كارتيرون" يعلن المستبعدين من رحلة تونس
» إصابة والدة رونالدو بسكتة دماغية
» التضامن تزف بشرى سارة لمواطني بني سويف
» 8 آلاف شرطى و160 عسكريًا لتأمين موقعة "رادس"
» معجب يركع أمام هيفاء وهبي ويثير ضجة
» تسريب جديد يكشف اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان
» مفاجآت جديدة يكشفها لقاء الملكة إليزابيث بالأمير هاري
» إصابة راقصة شهيرة بفيروس كورونا.. وإعلامي يعلق
» مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالغربية
» "انتي مالك".. زوجة فنان شهير تتشاجر مع أحد متابعيه
» محامي حسام حبيب يكشف حقيقة حبسه لمدة عام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية