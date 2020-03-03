بشرى سارة للمصريين بالكويت

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التأشيرات للمصريين

بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الكويتية بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين لهم لحين أشعار آخر، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن أنباء سارة للمصريين بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الحالات المصابة 56 حالة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة الكويتية بثينة المضيف إلى أن الفحوصات التي تم إجراؤها علي 3089 مواطنا تم تأكيد 56 حالة فقط، لافتة إلي أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لجميع الدول وليس مصر فقط .

وأكدت أنه لا نية لوقف الرحلات مع مصر ولا توجد نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر لافتة إلي أن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام، حسبما نشرت صدي البلد".

جدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة المصرية علقت علي ما نشرته وسائل الإعلام الكويتية حول إعلان وزارة الداخلية بأنه قرار يأتي في إطار الصالح العام للبلاد هناك حفاظا علي صحة المواطنين والقادمين إليها.


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