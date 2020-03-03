تخلص من الملح الزائد بالجسم بهذه الطريقة البسيطة

03 مارس 2020 - 02:49 م

يعاني الكثيرون من زيادة الأملاح في أجسادهم بسبب إكثارهم من تناول المخللات والأطعمة الحارة والموالح بشكل كبير وتعتبر وجبة أساسية إلي جانب الوجبة الرئيسية.

ويؤدي هذا إلى تراكم الأملاح في الجسم مما يؤثر علي الكلي والعظام وأحيانا كثيرة يؤدي إلى تورم الجسم.

وكشف المتخصصون عن طريقة سهلة للتخلص من هذه الأملاح في الجسم بشكل طبيعي من خلال تناول خليط من ملعقة كافور وكوب ماء وملعقة بذور شيا ، حيث يتم خلط المكونات في براد الماء ويوضع علي النار حتى تمام الغليان ثم يترك ليبرد ويتناول منه كوبين يوميا، حسبما نشرت "صدي" .