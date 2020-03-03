"أمير سعودي ورئيس نادي شهير".. تعرف على زيجات سهير رمزي

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أمير سعودى

سهير رمزي

زيجات

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها الـ 74 فهي من مواليد 3 مارس 1946، حيث أثارت الجدل مؤخرًا بعد خلعها الحجاب بعد ارتدائه لعدة سنوات .

بدأت سهير رمزى مسيرتها الفنية وهى لم تتجاوز العاشرة من عمرها من خلال ظهورها فى فيلم "صحيفة سوابق" عام 1956 ثم ابتعدت عن الفن وعملت كمضيفة جوية وعارضة أزياء، وفى عمر 19 عادت سهير رمزى إلى الفن مرة أخرى من خلال فيلم "الناس اللى جواه".

وارتدت سهير رمزى الحجاب واعتزلت الفن عام 1993، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.

وتعددت زيجات سهير رمزى خلال مسيرتها حيث كان أول أزواجها الفنان "ابراهيم خان"، ثم تزوجت الأمير السعودى خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وانفصلت عند بعد عام وتزوجت من الحاج "سيد متولى" رئيس نادى المصرى البورسعيدى ثم انفصلت عنه، وتزوجت من رجل الأعمال "محمد الملا" بعد طلاقه للراقصة نجوى فؤاد.

وتزوجت أيضا الملحن حلمى بكر لكنها لم تستمر معه، بسبب رفضه استكمالها مشوارها الفنى، وتزوجت من الفنان محمود قابيل ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال السورى،زكريا بكار، وعادت بعد ذلك للزواج من سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى.

وكان آخر زيجاتها من الفنان فاروق الفيشاوى بعد انفصاله عن الفنانة سمية الألفى.


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