شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور

محمد فضل
تتواصل تداعيات قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بفصل عشرات الموظفين، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
وهاجم الموظفين رئيس النادي ومجلس الإدارة، بسبب قرار فصلهم بعدما طالبوا بحقوقهم، الأمر الذي جعلهم ينظمون وقفة أخرى أمام النادي للاعتراض على فصلهم.
ووضع مرتضى منصور، صورة من القرار على أبواب النادي تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.
كما قرر استدعاء قوات الشرطة، لإبعاد عدد من موظفي النادي، بعدما حاول عدد منهم الدخول بالقوة إلى النادي.
وحضرت قوات الشرطة التي نجحت في تفريق وإبعاد موظفي الزمالك عن بوابات النادي.
يُذكر أن رئيس نادي الزمالك، قرر فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، داخل مقر النادي، أمس الإثنين، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة، مستخدما الكاميرات للتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.
إضراب موظفي الزمالك لعدم صرف مرتباتهم اخر 3 شهور— ahmed gamal (@gemyyy72) March 2, 2020
لما اتكلمت إمبارح عن أن الفريق مش عاوز يتمرن إلا لما يتصرف مستحقاته كنتوا فكرني بهزر
الزمالك حرفيًا من بعد المستشار تركي ال الشيخ مش عارف يبقى عنده أي دخل مالي يغطي احتياجاته كان الأول فلوس كهربا الاعارات بعدها تركي أنما حاليا ???? pic.twitter.com/2l4u5Hb13A
اعتصام لموظفي نادي الزمالك بسبب مستحقاتهم المالية #يوروسبورت_عربية #يوروسبورت_مصرية #الزمالك #مرتضى_منصور #مصر #egypt pic.twitter.com/LvJWri6pbP— يوروسبورت ـ مصرية (@eurosport_eg) March 2, 2020
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