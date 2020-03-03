تسريب صور عارية لفنانة شهيرة مع صديقها

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صديق

صورة عارية

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عارية لفنانة شهيرة مع صديقها الذي تواعده، أثناء احتفالها معه بعيد ميلاده.

وتظهر الفنانة العالمية ?بريتني سبيرز? (38 عاماً) مع حبيبها الذي يدعى ?سام أصغري? البالغ من العمر 26 عاماً، في أوضاع جريئة وشبه عراه.

وكتبت بريتني :"عيد ميلاد سعيد لهذا الرجل، أعشقه وأحبه أكثر من أي شيء آخر"، بدوره نشر سام الصور على صفحته وكتب معلقاً:"الهدية الأفضل لعيد ميلادي هي ابتسامتك".

وكان قد أصر المدرب الشخصي لبريتني سبيرز والذي تعود علاقته بها إلى عام 2016 على أن "الهدف الأساسي" لكونه في علاقة جدية هو الالتزام القانوني في النهاية تجاه الآخر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الزواج من بريتني ، أخبر سام مجلة نيو ماغازين: "أعتقد أن هذه هي الفكرة الأساسية في العلاقة - وإلا لماذا ستكون في العلاقة؟".




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