  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

الحكومة: الاشتباه فى إصابة 5 بكورونا بـ3 محافظات

الملك سلمان

بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

مرتضى منصور

شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور

الكويت

الكويت تُقيّد دخول المصريين لأراضيها بسبب كورونا

سد النهضة

إثيوبيا تتحدى: الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا أحد سيوقف بناء السد

غدير سلطان

فنانة شهيرة تخلت عن الحجاب تعلن توبتها وتعتزل

إيران

وفاة مسؤول كبير وإصابة رجل دين بكورونا في إيران

ارشيف

لماذا استقال «آل الشيخ» من رئاسة الأهلى؟

محمود البنا

صور.. حادث مروع لحكم دولى

رمضان عبد المعز

داعية: لن يرفع وباء "كورونا" عنا إلا بشرط

حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان

#

فنان شهير يشتري كمامة بآلاف الجنيهات خوفًا من كورونا

#

كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته

#

الولايات المتحدة تعلن ثاني حالة عدوى بفيروس كورونا

في تصرف دفعها إلى الاتصال بالشرطة، أقدم زوج من ليتوانيا على حبس زوجته بعد أن احتجزها داخل الحمام، بعد أن اشتبه في كونها مصابة بفيروس كورونا.

وصلت الشرطة إلى شقة الزوجين في مدينة "فيلنيوس"، بعدما اتصلت الزوجة بها طالبة المساعدة، مشيرة إلى قيام زودها بتقيدها داخل الحمام.

حدثت الواقعة الغريبة، بعد أن اكتشف الرجل أن زوجته التقت بامرأة صينية وقتما كانت في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

ادعى الرجل أنه تصرف بناءً على نصيحة المسعفين عندما وضع زوجته داخل الحجر الصحي. وقال للشرطة إنه كان "يتشاور عبر الهاتف مع الأطباء" حول كيفية تجنب الإصابة.

وأجرت المرأة اختبارًا للفيروس كإجراء وقائي، لكنه تبين أنه سلبي. وعلى الرغم من اتهامها لزوجها بحبسها داخل الحمام، إلا أنه لم تضغط لإلقاء القبض عليه، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي هذا فيما لم تشهد ليتوانيا حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، وفق ما أكدت وزارة الصحة الجمعة. وأشارت الحكومة إلى أنها ستنشر قوات في المطارات والحدود في محاولة لمنع انتشار الفيروس داخل ليتوانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»
» "كارتيرون" يعلن المستبعدين من رحلة تونس
» إصابة والدة رونالدو بسكتة دماغية
» التضامن تزف بشرى سارة لمواطني بني سويف
» 8 آلاف شرطى و160 عسكريًا لتأمين موقعة "رادس"
» معجب يركع أمام هيفاء وهبي ويثير ضجة
» تسريب جديد يكشف اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان
» مفاجآت جديدة يكشفها لقاء الملكة إليزابيث بالأمير هاري
» إصابة راقصة شهيرة بفيروس كورونا.. وإعلامي يعلق
» مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالغربية
» "انتي مالك".. زوجة فنان شهير تتشاجر مع أحد متابعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية