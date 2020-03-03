حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

03 مارس 2020 - 06:55 م

فجع الموت، محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، والذي يعمل حاليًا بقنوات "بي إن سبورت" القطرية.

فبعد عام على رحيل نجل عمه، خالد أبوتريكة، الذي كان تربطه به علاقة صداقة قوية، فضلاً عن صلة القرابة التي تربطهما، توفي نجل الأخير اليوم إثر "حادث أليم".





وشيعت جنازة الشاب "مهند خالد أبوتريكة" (25 عامًا) اليوم في مسقط رأسه بقرية "ناهيا" بالجيزة.

وفي 19 فبراير 2019، توفي والد الشاب الراحل، ونعاه أبوتريكة بعبارات مؤثرة وقتذاك.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "فقدت عائلة أبو تريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبو تريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين".





وتوفي والد أبوتريكة في فبراير 2017، من دون أن يتمكن من المشاركة في جنازته التي حضرها كثير من لاعبي مصر ومحبيه، بسبب إدراج اسمه على قوائم".

وقبل أيام، كتب في الذكرى الثالثة لوفاته عبر حسابه على موقع "فيسبوك": في ذكري رحيل أبي كل عام وقبرك نور كل عام ورحمة الرحمن تظلك كل عام ودعائي لك لا يفارق لساني اللهم إن تسكنه فسيح جناتك وتغفر له وتعفو عنه وألحقنا به في جناتك وأختم لنا بخاتمة السعادة يارب العالمين".





وفي 12 يناير 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 1538 شخصا في "قوائم الإرهابيين" على رأسهم وأبوتريكة وقيادات بالإخوان، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يونيو من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه.

وفي 2018، ألغت محكمة النقض، قرار إدراج أبوتريكة، على "قوائم الإرهاب". إلا أنه تم إدراجه مجددًا بقرار جديد، وفق محاميه.



