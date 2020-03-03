  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيماء علي

مفاجأة صادمة عن الفنانة التي ضبطت خادمتيها تمارسان «السحاق»

السيسي

عاجل.. "السيسي" يجتمع بقيادات القوات المسلحة

فايلر

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

عمر كمال حسن شاكوش

«الموسيقيين» تحسم مصير عمر كمال وحسن شاكوش

أبو تريكه

حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة: "احتوينا كورونا"

شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان

شيخ الأزهر: لن يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

الملك سلمان

بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

فيروس كورونا

مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة:«أنا أشطر من الشيطان»

بالصور..

حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

آخر الأخبار

أبو تريكه
أبو تريكه
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الموت يفجع خامنئي ويفرح الإيرانيين

#

الموت يفجع أحمد عمر هاشم

#

الموت يفجع الفنانة راندا البحيري

#

الموت يفجع"جورج وسوف"

 فجع الموت، محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، والذي يعمل حاليًا بقنوات "بي إن سبورت" القطرية.

فبعد عام على رحيل نجل عمه، خالد أبوتريكة، الذي كان تربطه به علاقة صداقة قوية، فضلاً عن صلة القرابة التي تربطهما، توفي نجل الأخير اليوم إثر "حادث أليم".

وشيعت جنازة الشاب "مهند خالد أبوتريكة" (25 عامًا) اليوم في مسقط رأسه بقرية "ناهيا" بالجيزة.

وفي 19 فبراير 2019، توفي والد الشاب الراحل، ونعاه أبوتريكة بعبارات مؤثرة وقتذاك.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "فقدت عائلة أبو تريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبو تريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين".

وتوفي والد أبوتريكة في فبراير 2017، من دون أن يتمكن من المشاركة في جنازته التي حضرها كثير من لاعبي مصر ومحبيه، بسبب إدراج اسمه على قوائم".

وقبل أيام، كتب في الذكرى الثالثة لوفاته عبر حسابه على موقع "فيسبوك": في ذكري رحيل أبي كل عام وقبرك نور كل عام ورحمة الرحمن تظلك كل عام ودعائي لك لا يفارق لساني اللهم إن تسكنه فسيح جناتك وتغفر له وتعفو عنه وألحقنا به في جناتك وأختم لنا بخاتمة السعادة يارب العالمين".

وفي 12 يناير 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 1538 شخصا في "قوائم الإرهابيين" على رأسهم وأبوتريكة وقيادات بالإخوان، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يونيو من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه.

وفي 2018، ألغت محكمة النقض، قرار إدراج أبوتريكة، على "قوائم الإرهاب". إلا أنه تم إدراجه مجددًا بقرار جديد، وفق محاميه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا
» أمريكا تقدم دعمًا عسكريًا للقوات التركية بسوريا
» مفاجأة.. أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن سد النهضة
» الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعالياته في جامعة المنصورة
» بشرى سارة للأهلى من جنوب إفريقيا
» 3 زيجات وخناقة على الميرات مع أختها ووالدتها
» تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات الثلاثاء
» حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»
» شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور
» فنانة شهيرة تخلت عن الحجاب تعلن توبتها وتعتزل
» بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية