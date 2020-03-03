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"الديهي": ترؤس السيسي اجتماع القوات المسلحة رسالة ردع

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القوات المسلحة

الديهى

السييسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، ترأس اليوم اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

واعتبر "الديهي"، أن هذا الاجتماع رسالة من داخل القوات المسلحة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي المصري.


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