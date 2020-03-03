» الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعالياته في جامعة المنصورة

03 مارس 2020 - 07:42 م

تواصلت اليوم فعاليات وندوات قوافل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية في جامعة المنصورة في ثالث أيامها، وعقدت اليوم عدة لقاءات في كليات:

التجارة برعاية د. محمد محمود عطوة عميد الكلية.

وكلية الزراعة برعاية د. ناظم عبد الرحمن شلبي عميد الكلية.

وكلية التربية برعاية د. محمد العجمي عميد الكلية.

ثم كلية الآداب برعاية د. علاء عبد الستار مغاوري عميد الكلية.

وكانت محاور ندوات اليوم عن: كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية، وعلاقة العبد بربه، والتعريف بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وحدود العلاقة بين الشباب والشابات.

وكالعادة دار حوار مفتوح بين الطلاب والعلماء المشاركين في القافلة، أجاب فيه العلماء عن أسئلة الطلاب الدينية والحياتية.

وشهدت اللقاءات تفاعلًا قويًّا من طلاب الجامعة الذين طالبوا باستمرار هذه القوافل.