» مفاجأة.. أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن سد النهضة

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مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

إثيوبيا

أمرريكا

كشف ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، عن موقف بلاده من انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الأخيرة بواشنطن.

وقال الوزير الأمريكي، إن بلاده شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن الاجتماع بشأن سد النهضة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.

وذكر أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات، موضحًا أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".

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