  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيماء علي

مفاجأة صادمة عن الفنانة التي ضبطت خادمتيها تمارسان «السحاق»

السيسي

عاجل.. "السيسي" يجتمع بقيادات القوات المسلحة

فايلر

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

عمر كمال حسن شاكوش

«الموسيقيين» تحسم مصير عمر كمال وحسن شاكوش

أبو تريكه

حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة: "احتوينا كورونا"

شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان

شيخ الأزهر: لن يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

الملك سلمان

بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

فيروس كورونا

مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة:«أنا أشطر من الشيطان»

نشات الديهي لـ وزيرة الصحة: "أنتِ في مهمة انتحارية ورفعتي راسنا"

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة تشتبه في إصابة دنماركية بكورونا في إمبابة

#

كورونا ينتشر.. دولة أروبية تسجل أول إصابة بالفيروس

#

وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين

#

"كورونا" الجديد.. فرنسا تسجل أول إصابتين في أوروبا

الصحة

كورونا

نشات الديهى

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية لـ وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، التي استطاعت أن تعمل في قطاع صعب، وفي ظروف صعبة للغاية.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الصحة تطبق استراتيجية يتولاها رئيس الدولة بنفسه، ونجحت الدولة وهذه الوزيرة في القضاء على فيروس سي، وقوائم الانتظار وحملة 100 مليون صحة، وعدم توجيه الشكر لها حرام.
وتابع، أن ما تحقق في قطاع الصحة في مصر غير مسبوق: "واللي مش شايف ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه"، مستنكرًا السخرية المستمرة من كل ما تقوم به وزيرة الصحة.
ونوه، بأن وزيرة الصحة في مهمة مصرية وطنية انتحارية في الصين، تعبر عن تضحية وفداء ووطنية حقيقية، معقبًا لـ هالة زايد: "أنتِ رفعتي راسنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا
» أمريكا تقدم دعمًا عسكريًا للقوات التركية بسوريا
» مفاجأة.. أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن سد النهضة
» الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعالياته في جامعة المنصورة
» بشرى سارة للأهلى من جنوب إفريقيا
» 3 زيجات وخناقة على الميرات مع أختها ووالدتها
» تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات الثلاثاء
» حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»
» شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور
» فنانة شهيرة تخلت عن الحجاب تعلن توبتها وتعتزل
» بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية