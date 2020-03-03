مفاجأة صادمة عن الفنانة التي ضبطت خادمتيها تمارسان «السحاق»

03 مارس 2020 - 07:54 م

فجرت الفنانة الكويتية شيماء علي، مفاجاة صادمة بإعلانها ضبط خادمتيها، في أوضاع جنسية شاذة، عبر فيديوهات على هاتف إحداهما، مؤكدة أنها صدمت من هول ما رأته.

وبعد انتشار الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على " سناب شات"، والبحث عنها، تبين أنها ليست كويتية ولكنها فنانة إيرانية من أب إيراني وأم كويتية، لكن المفاجأة الأخرى، أنها كانت قد واجهت اتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بأنها تترك طفليها للخادمات، ما أثر على طريقة حديثهما.

ولكن شيماء دافعت عن نفسها أمام تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الخادمات اللاتي تتعامل معهن محل ثقة ومدربات على فنون تربية الأطفال، وأنهن لا يتحدثن مع أطفالها سوى بالإنجليزية، وهو ما يدل على أنهما غير متأثرين بالخادمات، كما يشاع.

وشيماء علي، ولدت في (21 سبتمبر 1981 -)، هي ممثلة إيرانية تعيش في الكويت، وتحسب على الفن في دول الخليج.

ولدت من أب إيراني وأم كويتية. هي حاصلة على الثانوية العامة، بدأت مشوارها الفني عام 1999 في مسلسل دروب الشك في دور صغير، واستمرت بلعب الأدوار الصغيرة إلى أن شاركت في مسلسل جرح الزمن عام 2001 حيث إنه يعتبر بدايتها الفعلية. قدمت الكثير من الأعمال ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج.

هي شقيقة الممثل عقيل الرئيسي، أعلنت اعتزالها للمجال الفني بعد عقد قرانها في 3 فبراير 2015. تراجعت بعد ذلك وعادت في رمضان 2017 في مسلسل رمانة مع الفنانة حياة الفهد. لديها طفل "أحمد" ( 2016 ) وطفلة "النور" ( 2017 ).وطفلة "الزين" ( 2018 ).

وكانت شيماء علي، عن تلقيها صدمة بشأن الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنهما شاذتان جنسيا ويمارسان السحاق.

وأضافت: والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويا وحياتهما سويا.

وأردفت: طلبت فحص هاتف واحدة منهما، حتى أتأكد من عدم وجود صور لي أو لأولادي، ولكن صدمت مما رأيته، أوضاع صادمة وخطئي أنني ما عرفت من البداية.

