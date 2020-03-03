» أمريكا تقدم دعمًا عسكريًا للقوات التركية بسوريا

03 مارس 2020 - 08:06 م

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.